América desafia ascendente Ferroviária em duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Invicto em 2020, o América tem tudo para fazer um dos jogos mais difíceis da temporada nesta quarta-feira. A partir das 19h15, o Coelho medirá forças com a Ferroviária no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara-SP, no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O adversário, dirigido por Sérgio Soares, está em ascensão, vem de empate com o Palmeiras pelo Campeonato Paulista e não perde há seis partidas.

A série invicta do rival americano é de respeito. Embora seja um clube da Série D, a Ferroviária teve resultados recentes expressivos. Na Copa do Brasil, passou por Avaí, ao vencer por 2 a 0, e Águia Negra-MS, ao golear por 6 a 2. No Campeonato Paulista, a equipe de Araraquara passou ilesa em jogos contra equipes de Série B e Série A do Brasileiro: 0 a 0 diante do Santos, 1 a 1 frente à Ponte Preta, triunfo sobre Botafogo-SP por 1 a 0 e igualdade com o Palmeiras por 1 a 1.

Artilheiro do América na temporada, com seis gols, o atacante Rodolfo não tem dúvida de que esse é um dos grandes testes do time em 2020. Até aqui, o Coelho está invicto, com seis vitórias e quatro empates.

“A gente pega uma equipe muito forte, que está jogando em um dos principais estaduais do Brasil, que é o Paulistão. Então, a gente tem que ter muita atenção. Vai ser um jogo difícil, eles têm muitos jogadores experientes. Porém, nós estamos fazendo um trabalho muito bom, isso é uma motivação para a gente”, declarou.

Rodolfo destacou ainda a importância de conseguir alguma vantagem para a partida de volta, marcada para dia 19, às 19h15, no Independência, em Belo Horizonte. “Nós estamos invictos e precisamos marcar para trazer a vantagem para a nossa casa”.