‘Achei que ia morrer’, diz motorista de aplicativo torturado durante sequestro em BH

“Com um tempo que achei que ia morrer mesmo. Já tinha entregado”. O relato é de um motorista de aplicativo sequestrado, amarrado, agredido e amordaçado durante assalto na noite dessa terça-feira (10) em ocorrência iniciada em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e finalizada em um cativeiro na Vila Pica Pau, no bairro Jardim Vitória, na região Nordeste de BH. Dois suspeitos, de 16 e 29 anos, foram detidos.

De acordo com a Polícia Militar (PM), quatro suspeitos participaram do crime, iniciado com a chamada de uma corrida de Neves para Sabará, também na Grande BH.

No percurso, os criminosos anunciaram o roubo, prenderam o motorista no porta-malas e assumiram a direção do veículo. A vítima foi levada ao imóvel, onde foram iniciadas as agressões física e piscológica.

Segundo a PM, dois suspeitos ficaram com a vítima no cativeiro, enquanto os comparsas foram sacar dinheiro em um banco 24h do bairro vizinho Paulo VI.

Policiais que faziam patrulhamento abordaram os suspeitos. “São conhecidos, têm envolvimento em outros crimes e são suspeitos de homicídios recentes. Fomos ao cativeiro e localizamos a vítima”, explicou o tenente Soares, do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar). Entre os crimes citados pelo militar está o assassinato de um jovem que teve o corpo carbonizado em um barril ao lado do local usado como cativeiro do motorista.

O condutor relata os momentos de terror. “Na hora que eles abriram o porta-malas eu já estava no cativeiro. Ali mesmo eles amarraram meus braços, minhas pernas, me amordaçaram e começou uma série de ameaças. Querendo senha de cartão, falando que iam me matar”, disse.

