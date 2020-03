Confira as vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira (11) no UAI-Sine Sete Lagoas

Horário de Funcionamento 08:00 às 17:00 ESTÁGIO SUPORTE TÉCNICO CURSANDO SUPERIOR A PARTIR DO 3º PERÍODO EM INFORMÁTICA/REDES VENDEDOR: irá exercer atividade de vendedor externo, com foco na proteção veicular de caminhões. Desejável já ter trabalhado em transportadoras, casa de peças. EXPERIÊNCIA: 06 MESES – ENSINO MÉDIO COMPLETO – CNH: B ANALISTA DE SUPORTE: atendimento e suporte técnico ao cliente, experiência em configuração de roteador wi-fi, desejável conhecimento no sistema ROUTER, OS, MIKROTIK EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – ENSINO MÉDIO COMPLETO – CNH: A OU AB ENCARREGADO DE GARAGEM: Realizar fechamento de caixa e prestação de contas (tesouraria), controlar movimentação da garagem, dar suporte aos subordinados, conferir escala de trabalho e sanar as dúvidas dos clientes. EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CNH: B – ENSINO MÉDIO COMPLETO ESTÁIO NA ÁREA DE COBRANÇA CURSANDO A PARTIR DO 3º PERIODO DOS CURSOS: ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS, PSICOLOGIA. TOSADOR: tosa em animais domésticos EXPERIÊNCIA: 06 MESES CALDEREIRO MONTADOR EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – FUNDAMENTAL COMPLETO – VAGA TEMPORÁRIA EM SETE LAGOAS SOLDADOR EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – FUNDAMENTAL COMPLETO – VAGA TEMPORÁRIA EM SETE LAGOAS MECÂNICO MONTADOR: experiência com montagem de maquinas industriais ou como mecânico industrial ( manutenção) EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – FUNDAMENTAL COMPLETO – VAGA TEMPORÁRIA EM SETE LAGOAS FARMACÊUTICO: Supervisionar e orientar o processo de compra de medicamentos e demais produtos da farmácia. Deve estabelecer critérios para suprir a demanda de medicamentos com qualidade, quantidade e menor custo, de forma que não haja sobra, nem falta de medicamentos. Realizar atendimento ao cliente. EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – SUPERIOR COMPLETO EM FARMÁCIA COM CRF ATIVO MECANICO DE MAQUINA PESADA: manutenção em escavadeiras, tratores EXPERIÊNCIA: 06 MESES NA CARTEIRA – CNH: B

R. Cachoeira da Prata, 473 – Canaã, Sete Lagoas – MG, 35700-358,

(31) 3697-5900

ATENÇÃO

O Ministério do Trabalho (MTb) lançou, um aplicativo móvel (Sine Fácil)que permite ao trabalhador encontrar, de forma prática e rápida, vagas adequadas ao seu perfil. Como acessar – O aplicativo, que é gratuito, está disponível na versão para Android e em breve também para iOS. É de fácil utilização. Para poder utilizar o aplicativo, o trabalhador deverá ter um código de acesso (QR Code) que pode ser obtido no portal Emprega Brasil (empregabrasil.mte.gov.br), ou nas unidades de atendimento do Sine; ou no documento que ele recebe no ato da rescisão de contrato; ou na solicitação do seguro desemprego.

É importante observar que as unidades do SINE encaminham os trabalhadores compatíveis com o perfil exigido pelas empresas e também possuem um limite de encaminhamentos para cada vaga. Portanto, não é garantido ao trabalhador ser encaminhado para a vaga de seu interesse. As vagas ficarão visíveis até o seu preenchimento ou expiração do prazo estipulado pela empresa.

O Site www.sine.com.br NÃO pertence ao SINE MG, portanto não nos responsabilizamos por qualquer publicação feita nele.

Não confunda SINE – Sistema Nacional de Emprego (instituição do Governo) com SINE- Site Nacional de Empregos (Instituição Privada).