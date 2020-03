Casos suspeitos de coronavírus aumentam 32% em apenas um dia em Minas. Sete Lagoas tem 4 casos suspeitos aguardando confirmação

Número saltou de 161 para 213, de acordo com boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde

O número de pessoas que estão com suspeita de terem contraído o novo coronavírus aumentou 32% em apenas um dia em Minas Gerais. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), até essa segunda-feira (9) eram 161 casos, já nesta terça-feira (10), esse número saltou para 213.

Esses dados são diferentes dos apresentados pelo Ministério da Saúde, devido ao processo de avaliação que, de acordo com a SES, é dinâmico, e ao horário diário de fechamento de dados. A pasta federal comunicou que há 122 pessoas com a suspeita em MG, de acordo com seu balanço.

O Estado já registrou uma pessoa com a confirmação da doença. Trata-se de uma mulher de 47 anos, natural de Divinópolis, no Centro-Oeste, que chegou recentemente de uma viagem à Itália. Ela permaneceu três dias em Belo Horizonte até a colheita do exame.

Ao todo, a secretaria foi notificada de 243 casos: conforme dito, 213 em investigação, um confirmado e 29 descartados.

Confira a lista de cidades que têm moradores com suspeita do Covid-19, e que aguardam confirmação:

Alfenas: 1

Araguari: 2

Araxá: 2

Arcos: 4

Barbacena: 2

Belo Horizonte: 77

Betim: 3

Caratinga: 1

Conselheiro Lafaiete: 3

Contagem: 14

Córrego Fundo: 1

Divinópolis: 5

Formiga: 2

Governador Valadares: 1

Ipatinga: 6

Itabira: 1

Itajubá: 1

João Monlevade: 1

Juiz de Fora: 10

Lavras: 1

Montes Claros: 1

Mutum: 1

Naque: 1

Nova Lima: 4

Nova União: 1

Ouro Preto: 2

Passos: 1

Patos de Minas: 1

Poços de Caldas: 1

Pouso Alegre: 1

Sabará: 2

Santana do Paraíso: 1

São Gotardo: 1

São João Del Rei: 4

São Sebastião do Paraíso: 1

Sete Lagoas: 4

Três Corações: 4

Uberlândia: 17

Varginha: 8

Vespasiano: 1

Brasil

Em todo o país, são 34 pessoas diagnosticadas com a doença, de acordo com o Ministério da Saúde, e não houve nenhuma morte. 893 casos estão em investigação.