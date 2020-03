Igreja e ambientalistas não aceitam retorno de mineração na Serra da Piedade, em Caeté

A Serra da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um dos cartões postais mais visitados de Minas, foi alvo de disputa entre ambientalistas e mineradores numa votação que foi realizada na manhã desta segunda-feira na rodoviária de BH, no Centro. O Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) decidirá nesta terça um recurso apresentado pela Igreja Católica, que é contra a mineração no local.

De acordo com o secretário executivo de Meio Ambiente de Minas, Hildebrando Neto, como a região está completamente degradada por uma atividade mineradora antiga, houve um acordo judicial para recuperar a área. Ele diz não ter como recuperar sem minerar. O secretário afirma que o objetivo é a entrega uma área totalmente recuperada e que será doada para o Instituto Estadual de Florestas (IEF).

A advogada Ana Carolina de Oliveira, que defende Arquidiocese de Belo Horizonte, rebateu o posicionamento do secretário e disse que a igreja é favorável à recuperação, mas não à mineração. “No momento do licenciamento ambiental foram inseridas várias estruturas que não estavam previstas naquele acordo. O Copam não agiu de acordo com os termos judiciais”, finaliza.

