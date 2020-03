Nivaldo, Do Carmo, Zelita, Eunice, Zé Carlos, Dunga, Valdeci, Meire e Dário do ônibus, filhos, netos, bisnetos e demais familiares de Vivina Antônia Barbosa Pereira (Vivina do Brejo), comunicam seu falecimento e convidam para o velório no Municipal de Santana de Pirapama, com féretro saindo às 12h desta quarta-feira (11) para o Cemitério local.

Informou Assistencial Santa Clara