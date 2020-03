Última parcela do IPVA começa a vencer nesta sexta-feira, 13; veja datas

Proprietários de veículos em Minas Gerais devem ficar atentos aos prazos para o pagamento da última parcela do IPVA. Placas com final 1 e 2 já devem quitar o imposto na próxima sexta-feira (13 de março). O calendário se encerra no dia 19 de março para quem tem veículos com final das placas 9 e 0.

O pagamento do IPVA deve ser efetuado nas instituições credenciadas (como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios, Itaú, Sicoob, Bradesco, Mercantil do Brasil, Santander e Caixas Lotéricas). Para isso, os proprietários precisam ter em mãos o número do Renavam do automóvel ou da motocicleta.