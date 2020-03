Maria do Carmo (Fia), esposa, Sidiomar, Nei do SAAE e Juliana, filhos, amigos e demais parentes de Alcides Ferreira Barbosa (Sidi), comunicam seu falecimento e convidam para o velório na central Santa Clara, sala 01, com féretro saindo às 16h desta quarta-feira (11) para o Cemitério Parque Boa Vista.

Informou Assistencial Santa Clara