Pagamento do IPTU em parcela única até o dia 8 de abril terá desconto

As guias do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) estão sendo entregues em residências e empresas dos contribuintes de Sete Lagoas. O prazo para pagamento com desconto de 5% para quem optar pela quitação total é o dia 8 de abril.

O contribuinte também tem a opção de parcelamento em até sete vezes, com o primeiro pagamento vencendo também no dia 8 de abril mas, neste segundo caso, perde o direito ao desconto. A Prefeitura decidiu fixar a data de pagamento em abril para facilitar a vida do contribuinte. Na maioria dos municípios mineiros, o prazo expirou nos primeiros três meses do ano. Em Belo Horizonte, por exemplo, o acerto com desconto venceu no dia 20 de janeiro, em Divinópolis foi no dia 31 de janeiro e, em Betim, no dia 20 de fevereiro.

O talonário com a opção de pagamento em cota única ou parcelado identifica todas as características do imóvel. Quem não receber a guia até o dia 30 de março deve retirá-la no site www.setelagoas.mg.gov.br ou procurar a Central do Contribuinte – Cecon (rua Coronel Altino França, 312, Centro). Vale ressaltar que o talão também traz a guia para o pagamento da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos (TCRS) mas, neste caso, o vencimento será no dia 9 de julho. Também há a opção de parcelamento em duas vezes e o contribuinte deve fazer o pedido junto à Cecon até o dia do vencimento.