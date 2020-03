Cortado do profissional por Dudamel, atacante aguarda chance com Sampaoli no Atlético; empréstimo a time da Série B é opção

Avaí e Ponte Preta monitoram situação do jovem Bruno Michel, de 20 anos

O jovem atacante Bruno Michel, de 20 anos, iniciou a temporada 2020 no grupo principal do Atlético. Depois das primeiras atividades, o técnico Rafael Dudamel decidiu colocar o jogador para treinar o time de transição. Agora, o velocista sonha com uma oportunidade para trabalhar com Jorge Sampaoli, treinador argentino contratado pelo Galo para a sequência da temporada.

Bruno Michel chegou ao time sub-20 do Atlético no segundo semestre de 2019. Antes, ele estava no Ohod, da Arábia Saudita. No Galo, ele foi campeão mineiro na base e pouco depois se machucou. Após se recuperar, passou a treinar com o time principal e foi relacionado para o último jogo do alvinegro em 2019, contra o Internacional (derrota por 2 a 1), pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em 2020, o jogador perdeu espaço depois dos primeiros treinos na pré-temporada e acabou no time de transição – equipe de jogadores que se preparam para subir ao time principal.

Agora, Bruno Michel sonha com uma nova oportunidade. O jogador espera que a chegada de Jorge Sampaoli possa significar uma nova chance de fazer parte do time principal do Atlético. O atacante precisa mostrar bom futebol, pois tem contrato de empréstimo até o fim de 2020.

Pode sair?

O Superesportes apurou que Bruno Michel foi sondado por dois clubes da Série B do futebol brasileiro: Avaí, time comandado por Rodrigo Santana, ex-Atlético, e Ponte Preta. O estafe do jogador trabalha com a possibilidade da saída do jogador até o fim da temporada.

Desta forma, Bruno Michel poderia ter tempo de jogo e mostrar ao Atlético que pode ter o contrato renovado. Bruno foi emprestado pelo Ohod até o fim de 2020. O Galo tem a opção de, no fim da temporada, renovar o contrato do atacante por mais três temporadas. O time árabe ficaria com um percentual de uma futura venda.

