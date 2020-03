Com um caso confirmado e 161 sob investigação, Minas prepara hospitais públicos para o coronavírus

O primeiro caso de coronavírus confirmado em Minas Gerais, de uma mulher de 47 anos moradora de Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas, indica novas ações para o futuro. A primeira delas será o preparo para que todos os hospitais públicos de Minas se adequem para receber infectados.

A medida é necessária pois o governo acredita ser questão de tempo para que haja novos casos, principalmente com a chegada do período mais frio, no meio do ano.