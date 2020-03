País e Minas atentos às bombas: preço da commodity despenca, mas efeitos nos postos são incertos

A crise no mercado internacional de petróleo, gerada pela guerra de preços entre Arábia Saudita e Rússia – que fez o custo do barril despencar para o menor patamar (US$ 35) desde 1991 –, pode representar queda nos valores praticados pelos postos de combustíveis. Pode, mas não há garantias.

Desde 2016, a Petrobras, cujas ações caíram mais de 20% ontem, justamente em razão dessa crise, baseia-se na paridade de valores externos e internos da commodity para formar preços. Seria “natural”, portanto, que a desvalorização mundial atingisse o mercado brasileiro.

Analistas setoriais e econômicos ouvidos pelo Hoje em Dia entendem que a equação pode não ser tão simples, sobretudo porque o dólar também não para de subir (2%, só ontem), complicando ainda mais o cenário. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), por exemplo, entende que ainda é cedo para determinar o reflexo da baixa de preços internacional no país.

“Geralmente, quando ocorre um evento muito especulativo como este, ou como foi após a morte do general iraniano, este ano, há uma variação muito intensa no momento. Mas a tendência é que, durante a semana, ocorra uma estabilização de preços, em outro patamar”, avalia Milena Mansur, gerente de Inteligência de Mercado da Abicom.

Para Feliciano Abreu, coordenador do site de pesquisas de preços Mercado Mineiro – que realizou, semana passada, levantamento em 142 postos de Belo Horizonte –, a queda dificilmente chegará a se concretizar. Abreu relata que, em tal segmento, há facilidade para aumentos, nunca para reduções.

“Quando se espera queda de preço, o valor nas bombas é mantido porque se baseia nos estoques dos estabelecimentos. Por que há tanta demora para acabar o tal estoque, mas para aumentar o preço nas bombas é sempre tão rápido?”, questiona ele.

Dependência

É fato que o preço dos combustíveis no Brasil ainda é bastante dependente do cenário externo, o que deixa o país exposto a movimentos súbitos, como o de ontem. Segundo Milena Mansur, da Abicom, o país vive essa situação porque importa hoje 25% do diesel e de 10% a 15% da gasolina consumidos internamente. Em função disso, ela vê na redução de preços internacionais a oportunidade para o governo criar mecanismos mais eficientes para equilibrar o mercado interno, como um fundo para interromper a volatilidade do combustível a partir do preço do petróleo. “Essa variabilidade alta é ruim, tanto para cima quanto para baixo, porque acaba eliminando a previsibilidade do setor”.

Por nota, a Petrobras informou que considera prematuro fazer projeções sobre eventuais impactos no mercado associados à recente e abrupta variação nos preços do petróleo.

