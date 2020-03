Dicas para aprimorar a saúde da mulher

O conhecimento é sempre o melhor “remédio” para a prevenção. Pensando nisso, o médico especialista em saúde feminina, convidado pela Care Plus, dá dicas para o bem-estar das mulheres nas diferentes fases de suas vidas, abordando cuidados com saúde mental, mortalidade materna e atenção às doenças ginecológicas

A Care Plus, operadora de saúde premium, convidou seu parceiro, o médico Danilo Scheit Vieira Jr., Diretor Técnico e Executivo da Clínica Femi, para abordar importantes questões sobre a saúde da mulher, em diferentes fases da vida, e os cuidados que cada idade exige. Desde as primeiras visitas ginecológicas, dos 10 aos 20 anos, até o início da menopausa e seus sintomas, a mulher precisa conhecer seu próprio corpo e deve estar ciente dos problemas de saúde que pode enfrentar, estando sempre pronta para combatê-los.

De acordo com o estudo Saúde Brasil de 2018, realizado pelo Ministério da Saúde, entre 2010 e 2016, as taxas de mortalidade por Acidente Vascular Cerebral (AVC) e Doenças Cardíacas Isquêmicas em mulheres, com idades entre 30 a 69 anos, caíram, respectivamente, em 11% e 6,2%. Contudo, o dr. Danilo afirma que ainda há muito a ser feito em relação à prevenção dessas doenças. “É importante que a mulher pense em modificações no estilo de vida. Uma dieta balanceada, atividades físicas e redução de vícios como cigarro e álcool são fatores que podem diminuir ainda mais a taxa de mortalidade por acidentes vasculares e doenças cardíacas.”

O mesmo estudo também revela que, entre 1990 e 2015, a redução na razão de mortalidade materna no Brasil foi de 143 para 62 óbitos das mães por 100 mil nascidos vivos, representando uma diminuição de 56%. Essa redução tem sido reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), ao destacar que houve avanços significativos desde a década de 90 nas políticas públicas de saúde.

“A redução da mortalidade materna tem causas específicas. A melhora da qualidade e assistência do pré natal e do parto, efetividade no diagnóstico de doenças, maior abrangência de exames que detectam doenças de alto risco gestacional como DMG (Diabetes melitos gestacional) e DHEG (Doença Hipertensiva da Gestação) e vacinação contra doenças que afetam a morbidade, como a Coqueluche, são procedimentos que contribuem para a prevenção e para o tratamento”, comenta Danilo.

A saúde mental também é um tema de extrema importância para as mulheres. De acordo com a OMS, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas no mundo são acometidas pela depressão. A doença é ainda mais comum entre mulheres (5,1%) do que em homens (3,6%).

O Dr. explica que a genética e a flutuação hormonal são mais preponderantes no desenvolvimento da doenças entre o sexo feminino. “Antes da menopausa, a incidência de depressão é pelo menos duas vezes maior nas mulheres. Após a menopausa, é a mesma para os dois sexos. Isso indica que os hormônios femininos, que caem em concentração depois dessa fase, têm um papel na depressão.”

Confira algumas recomendações do dr. Danilo para a prevenção de doenças em diferentes faixas etárias.

10 a 20 anos

Vacinação contra HPV

Consultas de orientações com Pediatra – Hebiatra e Ginecologista

20 a 30 anos

Exame ginecológico de rotina

Prevenção ginecológica: exame de Papanicolau e pesquisa de HPV

Exames direcionados para queixas clínicas como ultrassonografias pélvica-transvaginal

30 a 40 anos

Exame ginecológico de rotina

Prevenção ginecológica: exame de Papanicolau e pesquisa de HPV

Exames direcionados para queixas clínicas como ultrassonografias pélvica-transvaginal e mamas

Exames laboratoriais – Checkup clínico

40 a 50 anos

Exame ginecológico de rotina

Prevenção ginecológica: exame de Papanicolau e pesquisa de HPV

Exames direcionados para queixas clínicas como ultrassonografias pélvica-transvaginal

Prevenção das mamas: exame clínico, mamografia e ultrassom

Exames laboratoriais – checkup clínico

Dosagens hormonais

Acima dos 50

Exame ginecológico de rotina

Prevenção ginecológica: exame de Papanicolau e pesquisa de HPV

Exames direcionados para queixas clínicas como ultrassonografias pélvica-transvaginal

Prevenção das mamas: exame clínico, mamografia e ultrassom

Exames laboratoriais – checkup clínico

Dosagens hormonais

Densitometria óssea

Colonoscopia, Endoscopia Digestiva Alta, Ultrassonografia abdominal

