Democrata tropeça em casa e segue fora do G4

O Democrata voltou a tropeçar em casa e empatou mais uma partida em Sete Lagoas. Desta vez, o tropeço aconteceu diante do Nacional de Muriaé. Após sair na frente do marcador, com gol de Salá, e conseguir administrar o resultado até a reta final do jogo, o Jacaré voltou a falhar na marcação de bolas aéreas e cedeu o empate para o time de Muriaé aos 40 minutos do segundo tempo.

Com o novo empate em casa, o Jacaré chegou aos 06 pontos e passou a ocupar o 7º lugar, perdendo uma posição. De toda forma, o time de Sete Lagoas segue a dois pontos do G4. Agora o quarto colocado é o Democrata de Governador Valadares, com 08 pontos ganhos.

O Democrata empatou mais uma em casa, atuando com: Leo Flores, Elder (Tiago), Rafael Leme, Vinícius e Pedro; Rafinha, Gazu, Emerson Silva (Brendon) e Guilherminho; Sala (Gleisson) e Isac. O Nacional empatou com futebol de Leandrão, Jairo (Maicon), Elder, Alemão e Jhonatan; Rodrigo Paulista, Lucas Sales (Douglas), Leo Índio Filipinho) e João Willian; Vitinho e Rafamar. A arbitragem foi de Andreza Helena de Siqueira, com bandeiras de Jéferson Cristiano Monteiro e Emílio Júnior Nascimento Santos. O próximo jogo do Democrata está confirmado para este sábado, às 15 horas em Divinópolis diante do Guarani.Novamente, uma vitória pode valer vaga dentro do G4 do Módulo II.O Jacaré jogará também no Vale do Aço, contra o Ipatinga, no dia 21 de março, antes de retornar a Sete Lagoas para atuar diante do líder Pouso Alegre.

Os outros resultados da quinta rodada do Módulo II foram esses:

Após a quinta rodada a classificação da fase classificatória do Módulo II ficou assim:

A primeira fase é composta por 12 clubes, com sistema de pontos corridos em turno único, todos contra todos. Os quatro melhores colocados ao fim das 11 rodadas disputarão o quadrangular final, também no sistema de pontos corridos, mas com turno e returno. Os dois melhores colocados ao fim do quadrangular garantem o acesso à elite do estadual.

A competição segue com limite de idade de 24 anos. Cada clube pode inscrever apenas sete jogadores acima desse limite de idade. O atleta que atuar por uma equipe não poderá defender outra durante a competição.

Confira os jogos programados para a 6ª rodada:

Sábado, 14 de março:

15:00 – Guarani x Democrata SL – Divinópolis

15:00 – Athletic de São João Del Rey x Serranense

15:00 – Pouso Alegre x CAP Uberlândia – Pouso Alegre

15:30 – Mamoré x Ipatinga – Patos de Minas

16:00 – Nacional de Muriaé x Tupi – Muriaé

Segunda-feira, 16 de março:

20:30 – Democrata GV x Betim – Governador Valadares

Como de costume, a Rádio Eldorado de Sete Lagoas, AM 1300 KHZ, está transmitindo todos os jogos do Democrata no Módulo II. Também é possível acompanhar as partidas, programas e boletins esportivos através do aplicativo que pode ser baixado no site da emissora: www.eldorado1300.com.br.

