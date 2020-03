Zezé Di Camargo vive drama pessoal e enfrenta problemas na voz, e deve diminuir shows em 2020

A saúde vocal do cantor Zezé Di Camargo, que faz dupla com Luciano não está nada bem e pode afetar a agenda da dupla este ano

Zezé Di Camargo e Luciano são uma das maiores duplas sertanejas desta geração, entretanto, Zezé vive um drama pessoal com problemas na sua voz e pode tomar atitudes drásticas na sua carreira.

Os irmãos anunciaram no início do mês passado a gravação de um novo DVD que irá acontecer no dia 11 de abril no Unimed Hall em São Paulo, mas certamente não será o mesmo Zezé que os fãs verão no palco.

O artista está revivendo um drama que coloca em xeque a sua carreira musical. Um cisto nas cordas vocais do cantor tem sido o principal problema do cantor sertanejo conforme o Movimento Country divulgou em dezembro passado.

Entretanto, Zezé Di Camargo que já diminuiu o ritmo dos shows voltou à enfrentar o problema com a sua voz. Em 2008 o cantor sofreu o rompimento de um cisto e o líquido dissolveu dentro da corda e criou uma aderência em toda a mucosa.

Na época o cantor fez uma cirurgia delicada nas suas cordas vocais. Mas o risco da segunda cirurgia é alto, podendo comprometer definitivamente uma das vozes mais importantes da música sertaneja.

Várias pessoas próximas ao artista ouvidas pelo Movimento Country revelaram que tem recomendado que ele se afaste dos pacos para preservar a sua saúde. Embora o sertanejo tenha reduzido os números de apresentações, não se descarta a possibilidade do seu irmão, Luciano Camargo, lançar um trabalho solo em 2021, após o encerramento da turnê “Amigos”

Durante uma apresentação da dupla Zezé Di Camargo e Luciano no programa Domingão do Faustão em 2018, que mais chamou a atenção, foi a falta de voz do cantor Zezé Di Camargo. O sertanejo que não conseguiu mais alcançar as notas altas, como nos tempos de ouro da sua carreira.

No twitter diversos seguidores comentaram o desempenho de Zezé Di Camargo na TV. “Não haverá quem passará mais vergonha do que o Zezé Di Camargo e essa voz ridícula no #DingDong no Brasil hoje.”, “Zilu ficou com a voz do Zezé na divisão de bens. #DingDong” , “Procurando aqui onde foi parar a voz do Zezé #DingDong“.

Uma pessoa próxima ao cantor afirmou que o sertanejo já chegou a acreditar que não conseguiria terminar um show. “Zezé acreditou que não conseguiria terminar sua mini-turnê em São Paulo, estamos preocupados com a saúde vocal dele”. Afirmou o produtor sem querer se identificar

O cantor chegou a ser vaiado durante uma apresentação em Olinda. Logo no início da apresentação, Zezé já apresentava falhas vocais e não alcançava as notas mais altas. Parte do público resolveu deixar a casa antes mesmo de o show acabar. “Ele não tem mais voz. Não sei se foi algum problema hoje, mas nunca vi um show tão ruim. Se ele tiver assim mesmo é melhor se aposentar”, criticou o militar Luciano José Lopes, que preferiu ir embora.

O casal de médicos Sílvia Souza e Luciano Souza também abandonou o show. “Não há quem aguente isso. Achei péssimo. Estou decepcionado. Este rapaz não canta mais nada”, criticou. Luciano chamou a atenção para o bom desempenho do cantor José Augusto. “Aquilo, sim, foi um show”.