Quatro pessoas são presas por arrombamentos de 20 casas lotéricas em BH

O flagrante foi feito quando eles tentavam entrar em mais uma loja, no bairro Milionários, na região do Barreiro. A prisão de dois homens de 21 anos, outro de 22 e uma mulher de 21 foi na quinta-feira (5).

No dia anterior, os policiais haviam cumprindo mandado de busca e de apreensão na casa de um homem, de 50, conhecido como Coroa, na cidade de Itaúna. Coroa seria o líder da quadrilha.

Na casa dele, os policiais apreenderam ferramentas, uniformes de segurança e um adesivo para carros de uma empresa falsa de serviços jornalísticos, usados na prática dos crimes.

Coroa chegou a ser levado para uma delegacia para ser ouvido. Mas, como não houve flagrante, e não havia mandado de prisão contra ele, o mesmo foi liberado.

Mesmo sabendo que a polícia estava no encalço da quadrilha, da qual faz parte, segundo a polícia, o filho de Coroa, de 21 anos, e mais dois homens e uma mulher tentaram arrombar a lotérica no dia seguinte, no bairro Milionários, mas acabaram presos.

Com eles, foram apreendidos alavancas, alicates para cortar cadeados, pés-de-cabra, furadeiras e outros materiais usados para furar paredes e arrombar cofres. Um cofre de cerca de 300 kg foi apreendido na casa de um deles.

A Polícia Civil está agora à procura de mais quatro integrantes da quadrilha, entre eles Coroa, apontado como líder do bando, e que já tem mandado de prisão expedido pela Justiça.

O grupo, segundo no delegado Gustavo Barletta, é suspeito de arrombar cerca de 20 casas lotéricas desde novembro do ano passado, sendo que cinco crimes já foram confirmados como sendo deles.

Coroa e o filho dele há vinham agindo há mais tempo, segundo o delegado. Inclusive, o filho responde por uma tentativa de homicídio contra o próprio pai. Eles teriam se desentendido por causa da partilha de produto de furto, entraram em luta corporal e a arma do filho teria disparado, acertando o pai.