Secretaria Municipal de Saúde acompanha casos suspeitos de Coronavírus em Sete Lagoas

No fim da manhã do último sábado, 7 de março, a epidemiologia municipal recebeu a notificação de um paciente do sexo masculino, 33 anos, que informou viagem recente para a França e que teve contato com italianos. Ele foi atendido no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG) com sintomas gripais e, em contato com o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS), por precaução, foi considerado suspeito de ter contraído o Coronavírus (Covid-19). Foi realizada coleta para exame diagnóstico e orientado isolamento domiciliar do paciente.

No início da tarde, uma mulher 44 anos foi atendida na UPA relatando contato com o primeiro paciente e apresentando sintomas de gripe há quatro dias. O CIEVS também orientou a coleta para exame diagnóstico e isolamento domiciliar. Já na manhã desta segunda-feira, 9, mais dois casos foram considerados suspeitos: um homem de 23 anos que veio recentemente de Portugal, mas afirmou ter viajado à França e Espanha, atendido na UPA 24 Horas, e outra mulher, de 44 anos, que veio de Portugal, atendida no HNSG.

“Os quatro casos serão considerados suspeitos até a divulgação dos resultados dos exames, a ser feita pela Fundação Ezequiel Dias (Funed), de Belo Horizonte”, informa a superintendente de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas, Sueli Barbosa Lacerda. A média de tempo para a divulgação dos resultados tem sido de três dias.

A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que tanto a sua Rede Assistencial quanto a equipe do HNSG estão preparados para lidar com eventuais casos da doença e recomenda à população que siga as recomendações para prevenção como:

– Lavar as mãos com frequência;

– Evitar viagens para o exterior;

– Manter os ambientes ventilados;

– Manter a etiqueta respiratória;

– Utilizar lenços descartáveis;

– Evitar contato com pessoas que apresentem sintomas da doença;

– Não compartilhar objetos de uso pessoal.

Em caso de sintomas de gripe, procure uma unidade de saúde e se identifique como caso suspeito de Covid-19.

Ascom Prefeitura de Sete Lagoas