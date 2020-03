Em ‘Nota’, prefeitura esclarece sobre serviços da Codesel no Parque JK

Circula em redes sociais vídeo onde um vereador contesta o trabalho de limpeza prestado pela Companhia Municipal de Desenvolvimento (Codesel) no Parque de Exposições JK realizado nesta segunda-feira, 9 de março. Diante das indagações do parlamentar a Prefeitura de Sete Lagoas esclarece:

– A Codesel é uma empresa que presta serviço para o município por meio de contrato executado e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo.

– O Parque JK receberá entre os dias 11 e 14 de março a Exposição Especializada do Cavalo Mangalarga Marchador, promoção com grande potencial de fomento ao turismo e economia do município. O evento contará com a presença de criadores da raça de cinco estados do Brasil.

– Por priorizar a reestruturação da máquina pública, a valorização do funcionalismo e, consequentemente, melhorar a prestação de serviço ao cidadão, a Prefeitura não apoia eventos particulares com investimento financeiro. Porém, o apoio institucional que, neste caso, por meio da limpeza é disponibilizado tendo em vista o incentivo de promoções que trazem possibilidade de movimentar a economia local que também é uma das obrigações do município.

– Tradicionalmente a Prefeitura é parceria de entidades como o Sindicato dos Produtores Rurais de Sete Lagoas e o Clube do Cavalo de Sete Lagoas sempre tendo em vista a atração de investimento para o comércio e prestadores de serviço da cidade.

– Ressalta-se que no evento em questão não será cobrado ingresso e qualquer cidadão terá acesso a uma programação repleta de atrativos.

– A Codesel continua, simultaneamente, prestando serviço para a Prefeitura. Nesta segunda-feira, por exemplo, turmas de capina e limpeza estão em bairros da região central e também no bairro Vapabuçu. Outras equipes ainda atuam em praças dos bairros Morro do Claro e Jardim Primavera.

A Prefeitura reafirma o compromisso com Sete Lagoas e seus munícipes no sentido de continuar prestando serviços, que garantam a execução de políticas públicas e firmar parcerias que fortaleçam o turismo e o comércio local.

Ascom/ Prefeitura Municipal