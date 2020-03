Último duelo entre Atlético e Cruzeiro foi o de maior público no ‘Novo Mineirão’

O público de 53.576 torcedores que acompanhou o clássico entre Atlético e Cruzeiro no último sábado, no Mineirão, superou uma marca que já durava sete anos. Até então, o maior público que acompanhou uma partida entre os dois maiores clubes de Minas Gerais após a reforma do Gigante da Pampulha tinha sido registrado exatamente na reinauguração do Mineirão, em fevereiro de 2013. Na ocasião, com torcidas divididas, 52.989 pagaram ingresso para ver a vitória do Cruzeiro por 2 a 1, pelo Campeonato Mineiro.

Ao longo destes sete anos, nenhuma outra partida entre os rivais tinha superado a marca de 50 mil pessoas. A que chegou mais perto foi a vitória do Atlético por 3 a 2, no Campeonato Brasileiro de 2014, quando 49.534 torcedores marcaram presença. Naquele dia, 21 de setembro, 90% dos torcedores eram do Cruzeiro. Mesmo cenário da final do Campeonato Mineiro daquele ano, quando 48.818 estiveram no estádio.

Durante todo esse período, apenas dois clássicos tiveram carga de ingressos dividida entre os rivais. Além do jogo da reinauguração, citado acima, em 2017 Cruzeiro e Atlético se enfrentaram pela Primeira Liga e 39.811 torcedores viram a vitória celeste por 1 a 0. Apenas o jogo do último sábado teve 90% de atleticanos e 10% de cruzeirenses, já que durante todo esse período, a opção do Atlético foi mandar os clássicos no Independência. O menor público foi registrado no Campeonato Brasileiro de 2018, quando apenas 21.795 torcedores viram no estádio o empate em 0 a 0.

No total, foram disputados 21 clássicos no “Novo Mineirão”. O Cruzeiro venceu oito, o Atlético conquistou cinco vitórias e ocorreram oito empates. No duelo, 47 gols foram marcados, sendo 27 azuis e 20 alvinegros.

A vitória atleticana no último sábado quebrou um jejum de seis jogos sem triunfos contra o rival no Mineirão. A maior sequência invicta em clássicos no estádios desde 2012 pertence ao Galo,que ficou sete jogos sem ser derrotado entre 2014 e 2017. A maior goleada, porém, é do Cruzeiro, que fez 4 a 1 no Campeonato Brasileiro de 2013.