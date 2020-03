Filmes sobre o caso Richthofen terão pré-estreias no próximo dia 19

Falta menos de um mês para a estreia dos filmes “A Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou os Meus Pais” que retratam duas versões sobre o caso Suzane von Richthofen, acusada de assassinar brutalmente os próprios pais – Manfred e Marísia von Richthofen – em 2002, em um dos crimes que mais chocou a opinião pública em todo o Brasil.

Com um formato inovador, os dois filmes foram rodados simultaneamente pelo mesmo diretor (Maurício Eça), mesma equipe, mesmo elenco e chegam juntos aos cinemas em 2 de abril, cada um com uma visão da trama. Mas, so próximo dia 19 até 1º de abril, haverá pré-estreias com ingressos valendo para sessões duplas.

Quando o filme estrear, o espectador pode comprar os filmes avulsos ou o combo para os dois longas, pagando apenas meia entrada no segundo ingresso, mas não precisa assistir os dois filmes no mesmo dia.

“O Menino que Matou Meus Pais” conta a versão de Suzane von Richthofen, filha do casal assassinado. O outro filme “A Menina que Matou os Pais” é com a visão de Daniel Cravinhos, namorado da Suzane e também acusado de assassinar os pais dela. É importante dizer que ao longo do julgamento acontece a busca por respostas sobre os motivos do casal para cometer tamanha atrocidade. Suzanne confessou o crime e foi condenada a 39 anos de prisão pela morte dos próprios pais.

De acordo com a distribuidora, os filmes são uma adaptação cinematográfica, baseados em uma história real, desenvolvida a partir das informações que constam nos autos do processo, em especial nos depoimentos dos envolvidos. Nem a produção, nem os atores dos filmes tiveram qualquer contato com Suzane von Richthofen, Daniel e Cristian Cravinhos.

A maioria das passagens é exclusiva de um ou de outro filme, mas há também cenas que acontecem no mesmo contexto e cenário, apresentando os fatos de dois pontos de vista.

Cumprindo hoje regime semi-aberto, Suzane chegou a ir à Justiça contra a produtora Santa Rita, responsável pela produção dos filmes. O caso, que correu em segredo, foi julgado improcedente, mas o receio de Suzane dá uma medida do quanto o crime ainda ecoa.

O diretor Maurício Eça tem a produção dos filmes amparada pela decisão do Superior Tribunal Federal (STF) de 2015, que liberou a criação de biografias sem autorização prévia.

Bom, a conclusão vai ficar mesmo a cargo do espectador quando os filmes estrearem. É interessante falar que cada um dos longas terá 80 minutos. Eles irão estrear simultaneamente e não há uma ordem indicativa de qual deverá ser assistido primeiro.

O filme tem Leonardo Bittencourt no papel de Daniel Cravinhos e a atriz Carla Diaz no papel de Suzane.