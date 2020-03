Arrombamento e furto em estabelecimento comercial

De acordo com as informações, um militar que passava pelo endereço percebeu que o estabelecimento havia sido arrombado e acionou a corporação (PM). O vidro lateral da loja estava quebrado. De dentro do local, foram subtraídos alguns itens, contudo, não foi possível fazer registro exato do material levado.

A empresa responsável pelo monitoramento da loja foi acionada e disponibilizou um vigia, o qual permaneceu no local. Posteriormente, foi realizado contato com o proprietário do comércio.

Até o momento, não há suspeitos do crime.