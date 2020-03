Homicídio no bairro Industrial em Sete Lagoas

De acordo com as informações, a vítima foi morta enquanto abria o portão de casa, após alguém chamá-la. A identidade do autor do crime ainda é desconhecida. O suspeito efetuou os disparos de arma de fogo e em seguida fugiu do local.

G. foi atingido por três tiros e morreu ainda no local. O Samu chegou a ser acionado, compareceu no endereço e constatou o óbito da vítima.

A Polícia Militar (PM) também foi chamada. Em cima do telhado da residência, ainda segundo informações, os militares apreenderam 73 pedras de crack. A suspeita é de que a vítima tenha jogado o material para cima antes de atender o portão.

O crime será investigado pela Polícia Civil.