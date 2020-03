Sete Lagoas investiga dois casos suspeitos de Coronavírus

Estão sob investigação dois casos suspeitos de Coronavírus em Sete Lagoas. Um homem de 33 anos foi atendido no final da manhã deste sábado (7), no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), e uma mulher de 44 anos foi atendida no início da tarde, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Avenida Norte-Sul.

Segundo informações, o homem teria informado que recentemente esteve na França e também teve contato com italianos. Ele apresentou sintomas gripais, sendo que a mulher que teve contato com o paciente, também apresentou os mesmos sintomas.

Para ambos os casos, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde orientou a coleta para exame e o isolamento familiar.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde e o HNSG, estão preparados para atender possíveis casos de Coronavírus.