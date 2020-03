Rifa do Lote do Residencial Veredas saiu para moradora de Sete Lagoas

O número da Loteria Federal saiu e a feliz ganhadora de um lote no Residencial Veredas tem mesmo sorte. Comprou na ultima hora o bilhete premiado. Quem vendeu o bilhete foi à dupla dinâmica, Adriana Teixeira do CREDISETE e sua mãe Maria José. Numero: 70161

A ganhadora de um lote de terreno no “Residencial Veredas”, localizado ao lado do Shopping Sete Lagoas, tem agora um patrimônio que vale em média R$ 200.000.00 (duzentos mil reais). Ela não sabe ainda o que fazer, mas com certeza, vai visitar o local e pisar no terreno que marcou seu dia de sorte.

O Lote foi uma doação do empresário Antônio Pontes, doado ao movimento “Juntos Pela Vida”, criado pelo Bispo Diocesano Dom Aloísio, e tem por objetivo arrecadar fundos para auxiliar nas despesas do Hospital Nossa Senhora das Graças.

Na próxima matéria sobre o assunto, estaremos passando um balanço geral do total arrecado e da contribuição não somente da cidade de Sete Lagoas, como dos demais municípios que participaram dessa empreitada na Campanha que marcou os 140 anos da Instituição.

Fonte: Primeira Linha/ Por Marcílio Maran