Evangélico, Wesley Safadão é batizado nas águas do rio Jordão; veja fotos

Quem acompanha a carreira de Wesley Safadão, 31, sabe da conexão cada vez maior do músico com a religião. Em 2017, ele se converteu à religião evangélica e, desde então, tem frequentado regularmente a Igreja Batista da Lagoinha (hoje Ministério de Louvor Diante do Trono), da cantora-pastora Ana Paula Valadão.

Em suas redes sociais, Safadão costuma publicar imagens dele e de sua família na igreja. Ele é casado com Thyane Dantas, com que tem dois filhos Ysis e Dom. O cantor também é pai de Yhudy, fruto de seu primeiro casamento com Milaide Mihaile.