Acidente com van deixa turistas gravemente feridos em Brumadinho

Veículo transportava cerca de 14 pessoas. Pelo menos três vítimas foram resgatadas em estado grave e levadas para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.

Um acidente com van de turistas deixou pelo menos oito feridos em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado. Três vítimas foram resgatadas em estado grave pelo helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, e levadas para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em BH.

Testemunhas informaram que o veículo perdeu o freio e foi parar às margens de uma lagoa dentro do Condomínio Recanto do Lazer, no distrito de Casa Branca.

Segundo a PM, a van transportava cerca de 14 pessoas. Todas as vítimas – que corriam risco de afogamento – foram retiradas do veículo. Outras cinco vítimas foram conduzidas por ambulâncias do município.