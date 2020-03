Atlético e Cruzeiro se enfrentam em briga direta por vaga no G4 do Mineiro

Vencedor do clássico no Mineirão vai encerrar rodada entre os quatro primeiros

Chegou o dia do primeiro clássico do ano. Na noite deste sábado, às 19h, no Mineirão, Atlético e Cruzeiro se enfrentam em um contexto diferente do habitual. Depois de anos brigando pela liderança na primeira fase do Campeonato Mineiro, os arquirrivais agora lutam pela permanência no G4. Quem vencer o duelo no Gigante da Pampulha vai terminar a rodada no grupo de times que se classificam para a semifinal.

Atualmente, o Cruzeiro ocupa a quarta posição no Mineiro, com 14 pontos. O Atlético está em quinto, com 12. A equipe celeste pode até empatar que continuará no G4. Ao Galo, só a vitória interessa. Depois do clássico, faltarão apenas três rodadas para o fim da primeira fase do Estadual.

Além de posições na tabela, o clássico vale como ‘injeção de ânimo’ para as duas equipes. O Atlético vive momento ruim na temporada e será comandado pelo auxiliar James Freitas, em seu último jogo antes de passar o cargo para o argentino Jorge Sampaoli. Já o Cruzeiro de Adilson Batista, mesmo com a classificação à terceira fase da Copa do Brasil, vem sendo questionado pelos torcedores.

O jogo também terá outro ‘ingrediente’ nesta noite. Pela primeira vez o Galo vai mandar o duelo no Mineirão e contará com 90% dos torcedores no estádio. Desde a reabertura do Gigante da Pampulha, em 2013, foram 20 clássicos realizados: dois com 50% de cada torcida e 18 com maioria cruzeirense.

Os alvinegros, inclusive, esgotaram os seus ingressos para o clássico na última quinta-feira. Todos os 49.520 ingressos disponibilizados para a torcida do Galo foram vendidos. A carga destinada a cruzeirenses é de 6 mil e 83% dela (cerca de 5 mil) já foi comercializada. Além disso, a Minas Arena, administradora do Mineirão, está vendendo pouco mais de 4 mil bilhetes.

Atlético

O Atlético vive momento de crise na temporada. Eliminado da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil com dois vexames, o alvinegro demitiu o técnico Rafael Dudamel. O substituto será o argentino Jorge Sampaoli, que vai acompanhar o clássico no Mineirão. Os trabalhos dele, no entanto, só serão iniciados na próxima segunda-feira.

Neste sábado, o auxiliar James Freitas ficará no banco de reservas. Depois da estreia com empate diante do Boa Esporte, no último sábado, em Varginha, o comandante tenta se despedir da função com uma vitória. O resultado é crucial para a sequência do time no Estadual.

A escalação, no entanto, é mistério. O treinador fechou os dois últimos treinos e não divulgou qual time vai entrar em campo diante do Cruzeiro. A tendência é que a escalação seja praticamente a mesma do empate com o Boa Esporte. A única mudança seria a entrada de Guilherme Arana no lugar de Fábio Santos, que passou a maior parte da semana em tratamento na Cidade do Galo.

Certo mesmo é que Cazares e Diego Tardelli estarão no banco de reservas. Os dois ainda não estão na melhor forma física. Por isso, devem ser acionados pelo técnico James Freitas apenas no segundo tempo do duelo no Mineirão.

Cruzeiro

No último treino de preparação para o clássico, nessa sexta-feira, o técnico Adilson Batista não permitiu que os jornalistas acompanhassem sequer o aquecimento dos jogadores na Toca da Raposa II. Apesar do mistério, o Cruzeiro não deve ter grandes novidades. A tendência é que o treinador repita o esquema 4-4-2, com Thiago e Marcelo Moreno no comando do ataque.

Em relação aos desfalques, o principal deles é o volante Machado. Ele tomou o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Uberlândia, na última rodada do Mineiro, e deverá ser substituído por Pedro Bicalho neste sábado. Outra opção de Adilson é o zagueiro Edu, que tem sido utilizado improvisado no meio-campo.

As maiores expectativas, no entanto, são sobre jogadores que poderão integrar a delegação neste sábado. O lateral/volante Jean, reforço do clube para a sequência da temporada, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, e ganhou condições legais de jogo.

Já o meio-campista Robinho, recuperado de dores na panturrilha, se colocou à disposição do treinador, muito embora ainda não tenha participado de jogos oficiais em 2020. A última partida do jogador, de 32 anos, foi a derrota do Cruzeiro por 2 a 0 para o Grêmio, em 5 de dezembro de 2019, no Brasileiro. Ele passou por cirurgia após romper o ligamentos do joelho esquerdo.

ATLÉTICO X CRUZEIRO

Atlético

Victor; Guga, Igor Rabello, Gabriel e Guilherme Arana; Jair e Allan; Hyoran, Nathan e Otero; Ricardo Oliveira

Técnico: James Freitas

Cruzeiro

Fábio; Edilson, Cacá, Leo e João Lucas; Jadsom, Pedro Bicalho, Maurício e Everton Felipe; Thiago e Marcelo Moreno

Técnico: Adilson Batista

Motivo: 8ª rodada do Campeonato Mineiro

Local: Mineirão

Data e horário: sábado, 7 de março, às 19h

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Pablo Almeida Costa