Coronavírus: Casos avançam no país, mas ainda não há transmissão sustentada

É cedo para decifrar comportamento do vírus no Brasil, dizem especialistas

O avanço do vírus no Brasil traz alívios, de um lado – vez que não há mortes por aqui -, e preocupações, de outro. Para especialistas, existe só uma certeza: ainda é cedo para decifrar o comportamento do vírus no país. O que se consegue, até o momento, são observações epidemiológicas, que precisam ser comprovadas – ou refutadas – por estudos científicos.

Entre a manhã e a tarde desta sexta-feira, o número de casos confirmados de infecção no país subiu de nove para 13. Um 14º caso foi confirmado neste sábado (7) pela secretaria estadual da Saúde do Rio de Janeiro, mas ainda não foi confirmado pelo Ministério da Saúde, que monitora a doença e ainda aguarda a contraprova de um exame no Distrito Federal.