Palco aberto para apresentar os novos talentos da cidade

Artistas de Sete Lagoas se apresentam hoje na Casa da Cultura divulgando canto e dança

Como oportunidade para divulgar os artistas de Sete Lagoas e região, o Projeto Liga do Bem realiza hoje, dia 06, a quarta edição do Festival de Novos Talentos. O evento acontecerá a partir das 19h no auditório da Casa da Cultura.

As inscrições foram realizadas antecipadamente através da plataforma Sympla e os participantes se apresentarão nas modalidades de dança ou canto.

O objetivo do projeto , além de revelar novos talentos em diversas modalidades de apresentação, pretende ainda incentivar a composição e produção musical, direcionar o interesse da população e mostrar a importância da arte como fonte de cultura e lazer além de aprimorar e desenvolver a cultura musical, promovendo um intercâmbio artístico-cultural altamente gratificante a todos os elementos geradores da Cultura.

O fundador do projeto conta que o evento tem como mote principal abrir portas para os artistas de Sete Lagoas e região. “O Festival de Talentos é um projeto que visa descobrir novos talentos em nossa cidade e região, abrir espaço para nossos valores musicais, divulgar nossa arte e levar música, entretenimento e cultura para a população”, ressaltou.

Bruno afirma ainda que o Festival de Novos Talentos é mais do que um palco para os artistas, mas uma realização de sonhos e oportunidades para pessoas que não têm acesso aos palcos. “O Festival é um projeto de acolhimento, despertamos cada potencialidade com o todo. É proibido apenas olhar, precisamos enxergar o ser humano incrível ali presente. É proibido apenas falar, precisamos compreender cada sonho, criarmos as mesmas oportunidades, é um festival que recebe todos com muito amor. Um verdadeiro trabalho em equipe, em que a mensagem fique no crivo da memória de cada um”, enalteceu o produtor.

O Festival de Novos talentos surgiu através de outros projetos sociais realizados pela Liga do Bem, como a Campanha da Cidadania de 2016, quando a equipe organizadora recebeu alguns talentos em início de carreira, quando surgiu a percepção de gerar novas oportunidades para mais talentos se apresentarem e mostrarem sua arte.

Bruno Santos ressalta que o projeto não possui cunho político, que a edição deste ano é primeira a contar com patrocínio para custeio de alguns gastos, e que as edições passadas foram realizadas “na garra e na coragem”, com o apoio de amigos que acreditaram na proposta do evento.

A apresentação do evento fica a cargo de Aubrey Beardsley, Alexandre MalVerde e Aline Teixeira.

A entrada para assistir às apresentações dos novos talentos e torcer por seu artista favorito é somente 1 quilo de alimento não perecível.

