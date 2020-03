O HNSG é o 7º maior prestador de serviços para o SUS de Minas Gerais

O Hospital Nossa Senhora das Graças comemora 140 anos amanhã, sábado (07). A data será celebrada no Colégio Franciscano Regina Pácis, a partir das 16h, com Missa de Ação de Graças, seguida de homenagens, confraternização e às 19h, acompanhamento do sorteio de lote no Residencial Veredas pela ação entre amigos “De mãos dadas pela vida”. O hospital é mantido pela Irmandade de Nossa Senhora das Graças, da Diocese de Sete Lagoas, sendo seu atual Bispo Dom Aloísio Jorge Pena Vitral.

Segundo Dom Aluísio Vitral, Presidente de honra da Irmandade Nossa Senhora, os 140 anos do hospital é um momento muito importante não só para Sete Lagoas, como também para as 35 cidades atendidas pela instituição. “Todas as nossas famílias, direta ou indiretamente usufruem do hospital, esse templo da saúde, e cada vez vamos percebendo a sua beleza que não pode simplesmente ser considerada uma obra puramente humana, mas percebemos a presença do Espírito Santo que derrama as suas graças sobre o hospital. Quando temos o privilégio e a oportunidade de visitar os quartos e demais setores, uma maternidade que faz 400 partos/ mês, é de uma beleza e importância muito grande para a nossa região, o 7º mais importante no Estado”, ressaltou.

Ele acrescentou ainda que “a presença e a responsabilidade de todos para que o HSNG permaneça de pé é muito importante e que, através da contribuição do pouquinho de cada um, o hospital continuará atendendo a comunidade”, finaliza.

A história do Hospital Nossa Senhora das Graças iniciou em 1953,fundado pela Companhia das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, idealizado pela Ir. Estanislava Perz.

O seu objetivo inicial era prestar atendimento de saúde às Irmãs e aos pobres e servir como campo de estágio às alunas da Escola de Enfermagem. O seu nome foi escolhido em homenagem a Nossa Senhora das Graças, sua guardiã.

O HNSG atende pelo SUS para a Alta e Média complexidade hospitalar, tem CTI Adulto, UTI Neonatal, Centro Cirúrgico, Hemodiálise, Oncologia, Pediatria, Pronto- Atendimento, Unidade de Internação Adulto e a Maternidade “Odete Valadares”, a única da região que atende uma média de 1.300 consultas e 190 partos normais por mês, sendo 90% SUS e 10% Convênios.

Para o diretor técnico do HNSG, o médico anestesista Maurício Delage Henriques, é um hospital geral, filantrópico que atende 60% de pacientes usuários do SUS, onde a atenção à saúde terciária é entregue nas diferentes áreas. “Um hospital extremamente importante para a região central de Minas Gerais que atende Sete Lagoas e mais de 35 cidades vizinhas e que enfrenta muitos desafios, como todas as instituições de saúde pública do País, mas que através da força dos médicos, enfermeiros e demais colaboradores fazem do desafio uma força propulsora. É tempo de comemorar, de convidar a sociedade a ajudar ainda esta instituição centenária e pedirmos a Nossa Senhora que continue nos motivando para seguirmos em frente na nossa vocação assistencial”, relatou.

Da Redação