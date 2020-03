Regina Márcia abre série especial de entrevistas do mês dedicado às mulheres no Passando a Limpo

O Programa Passando a Limpo desta sexta-feira (06) recebeu a arquiteta Regina Márcia, abrindo uma série de entrevistas especiais pelo mês referendado às mulheres. Em vésperas do Dia Internacional de Luta pelos Direitos das Mulheres, Regina Márcia falou para os entrevistadores Álvaro Vilaça e Wagner sobre diferenças salariais para profissionais da mesma área de gêneros diferentes e sobre o feminicídio, pontuou algumas transformações, beleza e possibilidades da sua profissão, além de tecer comentários sobre a política sete-lagoana.

A arquiteta ressaltou que em sua área ela desconhece diferenciação de gêneros quando se trata de remuneração por um trabalho, ela ressaltou ainda que, quando se fala de arquitetura e engenharia, o gênero masculino é mais lembrado, mas o reconhecimento financeiro é equiparado. “Um engenheiro e uma engenheira têm a mesma função, a remuneração tem que ser a mesma”, ressaltou a arquiteta.

Em termos de violência contra a mulher, Regina Márcia acredita que isso sempre aconteceu, porém nos dias atuais tem havido uma exposição maior e considerou essa uma forma de defesa para as mulheres. Ela alertou ainda que a disseminação de matérias sobre a violência pode tanto proteger a vítima, quanto incentivar o lado do opressor, “a própria reportagem mostra tudo como é que foi”, e lembrou ainda quando sua irmã havia sido sequestrada, todo mundo comentava enquanto a família sofria ao saber que a irmã estava numa situação de risco. Ao lembrar do caso Regina afirmou que “se o jornalismo também tivesse mais matérias positivas a gente levaria mais amor para as pessoas”,

Durante o programa os entrevistadores lembraram que no sábado (07) é celebrado aniversário da Calsete, empresa do Sr. Antônio Pontes, pai de Regina Márcia, e também sorteio do lote doado pelo Residencial Veredas, o qual ele é um dos sócios e que beneficiará o Hospital Nossa Senhora das Graças, do qual é grande benfeitor. A arquiteta se emocionou ao ouvir os elogios direcionados ao seu pai e agradeceu. “Para mim isso que você disse, esse carinho me emocionam muito, e falar que eu tenho muita gratidão por poder conviver e conhecer profundamente a vida dele, o ser humano que ele é, um exemplo para nós da família e para todo mundo que convive com ele e que o conhece um pouquinho, é uma pessoa assim, muito especial para nós e, em termos de ser humano, de enxergar a vida, de conceitos de positividade, é assim um exemplo muito grande”, enalteceu a arquiteta sobre seu pai e continuou: “eu levo para minha vida toda essa experiência e isso eu acho que reflete”, falou comparado ao elogio emitido às seus projetos exemplificando: “porque toda vez que eu pego um projeto é muito especial, é único, e é para o outro, então, nós não somos aquelas pessoas que olham só para o seu umbigo e isso vem de casa, então, eu procuro fazer meu trabalho muito pautado nas necessidades do outro”, comparou.

Citando o projeto recém-inaugurado da Sicoob Credisete, Regina Márcia lembrou que foram várias noites em claro pensando em como desenvolver algo que se adequasse ao conceito pedido pela instituição, mas ao mesmo tempo superando os desafios da área, a preservação da fachada da casa histórica existente no local, o próprio solo do município. “Nesse caso específico da Sicoob Credisete o primeiro projeto da sede e nós participamos de um concurso para fazer o projeto da sede e nós ganhamos, e o projeto tem uma conceituação muito interessante porque o Sicoob é um banco, na época era mais ligado ainda à área rural agropecuária então, precisava levar a simplicidade para dentro do banco, o piso do banco por exemplo ele era todo de tijolinho, a gente tinha verde, plantas naturais lá dentro e muito vidro para entrar luz, remetendo a natureza e assim à sustentabilidade mesmo”, pontuou a arquiteta lembrando que o conceito do primeiro projeto foi levar leveza, levar a natureza, levar conforto e não intimidar os clientes, e os clientes se sentirem em casa.

Regina lembrou que quando conseguiu equacionar todas as alternativas e quando o projeto nasceu sentiu um prazer muito grande, relatando ainda a emoção que sentiu ao subir lá no último andar da cobertura, admirando a obra pronta e agradeceu a todos os colaboradores. “Tenho que agradecer a todos que contribuíram para isso, toda equipe de Engenharia que fez um cálculo preciso na execução, a Construtora Rocholi que iniciou fazendo a fundação muito difícil porque, realmente o terreno tem água ali embaixo, tiveram que ter técnicas de engenharia e resolveram esse problema, o Engenheiro Felipe que está lá desde o início e eu falei com ele outro dia: eu tiro o chapéu para você, um acabamento perfeito que mexe muito comigo. Quando a gente vê uma obra delicada é muito bom, estou muito satisfeita e o resultado final é um presente para cidade”, ressaltou.

Sobre o cenário político de Sete Lagoas Regina Márcia foi enfática: “É uma cidade que tá precisando de energia nova, tá precisando de ações novas tá precisando de, apesar de toda boa vontade de todo mundo que tá na política, se envolver mais, a gente precisa de mais. Vamos fazer o que tem que ser feito, vamos agir né”, disse.

Da Redação