Município reforça contrato com hospital Senhora das Graças para aumentar fluxo de cirurgias

A Prefeitura de Sete Lagoas assinou nesta sexta (6), contrato de prestação de serviço com a Irmandade Nossa Senhora das Graças. O termo aditivo visa aumentar consideravelmente a oferta de cirurgias eletivas em diversas especialidades. A previsão é que essa nova oferta de serviço ofereça mais de 160 procedimentos mensais em especialidades de grande procura, como cirurgia geral, pediátrica, ginecológica, otorrinolaringologia e outras.

O secretário Flávio Pimenta destaca que o novo termo garante a contratação de cirurgias de maior procura na saúde pública municipal. “Identificamos uma demanda reprimida em várias áreas e precisamos resolver esta questão. Alocamos as cirurgias mais necessárias e o objetivo é sanar essas deficiências”, disse. Ele também garantiu que projetos e investimentos nesta área não param e, com a adequação estrutural, o fluxo de cirurgias será ainda maior.

O diretor técnico do HNSG, Maurício Delage Henriques, agradeceu o fortalecimento da parceria com o município, ressaltando que o ato vai trazer grande benefício para quem necessita de cirurgia. “É uma parceria muito importante para Sete Lagoas e região. Essas 160 cirurgias a mais, feitas por meio do SUS, irão promover um impacto muito grande na vida das pessoas”, avaliou.

A Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde é a responsável pelo controle de marcação das cirurgias. O contrato entra em vigor imediatamente.

Redação com Ascom/Prefeitura Municipal