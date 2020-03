Cozinha gourmet: veja como montar um ambiente bonito e funcional 

A cozinha é a nova sala de estar dos lares modernos. É nela que muitas pessoas recebem os amigos enquanto preparam as refeições. Confira alguns produtos práticos para ser o top chef da sua casa

Há alguns anos, a cozinha ganhou lugar de destaque em casa. Com a integração de ambientes em alta, o espaço ganha evidência e traz a necessidade de investir mais no visual.

O estilo de vida e a economia aumentaram o interesse das pessoas pela arte de cozinhar, o que contribuiu para que a indústria trouxesse os utensílios profissionais para dentro das casas dos amadores, que não abrem mão daquele corte super fininho ou de uma mesa bem-posta. Veja produtos com toque profissional e design arrojado que facilitam a vida na cozinha.

Além de dar um toque profissional à cozinha, a Cuba Morgana + Lixeira Granfacilita o preparo dos pratos, graças aos itens que compõem a peça. Um toque é o suficiente para acionar o dosador de sabão acoplado à cuba. O escorredor permite que os legumes lavados percam o excesso de água e ao lado, a tábua de madeira traz apoio necessário para os cortes. Ao terminar, basta juntar as sobras e arrastá-la para a lixeira que acompanha o kit e deve ser acoplada na bancada.

Unindo design e praticidade, a Torneira Cozinha Gourmet Monocomandopossui spray extensor, ideal para cubas duplas. Facilita a higienização dos legumes e alcança a sujeira ao redor da bancada. O metal conta também com bica móvel e pode ser ligado na temperatura fria e quente.

Você já deve ter assistido a algum vídeo ensinando a preparar o famoso macarrão de abobrinha, que no lugar da massa leva fatias ultra finas do legume. Mas como alcançar essa perfeição de corte? Com a faca fica muito difícil, então uma boa dica é o Cortador de Vegetais em Espiral, que produz cortes a Julienne, garantindo o sucesso do seu prato.

A Tábua de Corte com Pote Removível é aquele item que não pode faltar em uma cozinha prática. A placa de cima é perfeita para cortar os alimentos, que podem ser reservados no pote removível. Já a parte de baixo é ideal para ir à mesa ou fazer marinadas.

Receber os amigos para “beliscar” alguma coisa depois do trabalho ou no final de semana pode ser um programa muito divertido. A Petisqueira Retangular de Acácia Abacaxi ajuda a servir diversos petiscos, molhos e antepastos de uma vez.

Quem curte uma onda retrô vai amar o Conjunto Especial Cozinha Yellow, composto por espremedor de laranja, liquidificador com copo San Cristal e 10 velocidades, e batedeira com botão injetor, batedores em aço cromado, duas tigelas extra grandes e quatro velocidades. O kit também está disponível nas cores vermelha e preta.

Chega de fechar a embalagem dos alimentos com prendedor. O Pote de cerâmica com tampa de alumínio armazena grãos e alimentos em pó com eficiência, tornando o uso mais prático e a cozinha mais bonita.

Fonte: R7