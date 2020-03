Títulos ameaçados de cancelamento

Prazo para recadastramento biométrico encerra hoje para Sete Lagoas, Fortuna de Minas e outras 60 cidades mineiras

Nesta sexta-feira (06 de março), termina a revisão biométrica do eleitorado de 62 municípios mineiros. Entre eles, estão cidades como Governador Valadares, Ibirité, Juiz de Fora, Montes Claros, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, Sete Lagoas e Vespasiano. Confira a relação completa (formato PDF).

Somente os eleitores das 62 cidades listadas acima, que ainda não coletaram os dados biométricos, terão o título cancelado se não procurarem a Justiça Eleitoral até o dia 06 de março. Nesse caso, eles ficarão impedidos de votar em qualquer eleição oficial, incluindo as eleições municipais deste ano, até regularizarem a situação. A regularização poderá ser feita de 09 de março a 06 de maio.

06 de maio é a data limite para tirar novo título ou transferir

Essa é a data limite para qualquer cidadão que precise fazer o alistamento eleitoral, atualização de cadastro, transferência de município, transferência para uma seção de fácil acesso e regularização de pendências por ter título o título cancelado ou não votado em eleições passadas.

Os atendimentos podem ser por ordem de chegada ou agendados, de acordo com cada município. O agendamento pode ser feito no site do TRE-MG (http://www.tre-mg.jus.br/eleitor/agendamento) ou pelo Disque-Eleitor (148).

ATENDIMENTO

Para fazer o recadastramento biométrico, os eleitores devem apresentar documento oficial de identidade que comprove a nacionalidade brasileira e comprovante de endereço. São aceitos como documento a carteira de identidade, carteiras emitidas por órgãos reguladores de profissão (como OAB), certidão de nascimento ou de casamento.

Não são aceitos a carteira de trabalho, o novo passaporte e a carteira de habilitação, sendo que este último documento só não vale para quem nunca se alistou.

Homens que vão fazer o alistamento eleitoral devem apresentar também comprovante de quitação do serviço militar (de 1º de julho do ano em que completar 18 anos até 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos).

Sete Lagoas possui um total de 167.848 eleitores, e até o dia 17 de fevereiro, 74,49% do eleitorado havia feito a biometria, somando 125.031. 25,52% dos eleitores sete-lagoanos têm até o dia 6 de março para realizar o processo de biometrização.

Em Fortuna de Minas a situação não é tão diferente, faltando 22,99% do eleitorado para biometrização, de um total de 2.867, o que soma 659 eleitores. 77,01% de todo eleitorado da cidade já passou pelo processo somando 2.208.

Em Minas Gerais 175 municípios têm revisão biométrica obrigatória para as próximas eleições, que neste ano, pelo calendário, o primeiro turno acontecerá em 4 de outubro, e o segundo turno, em 25 de outubro, das 8h às 17h nos dois casos.

O TRE também atende os eleitores de Sete Lagoas e dos municípios acima em outros dois endereços: na sede dos cartórios (seis guichês), na Av. Raquel Teixeira Viana, 648, bairro Canaan; e na Câmara Municipal (14 guichês), na Rua Domingos Louverturi, 335, bairro São Geraldo. Nos dois locais, o atendimento é de segunda a sexta, das 12h às 18h, o posto no Shopping Sete Lagoas fica na Av. Otávio Campelo Ribeiro, n° 2801, bairro Eldorado, tem sete guichês e funciona de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

Confira todas as informações sobre a biometria em Minas Gerais no site do TRE-MG.