Robinho se coloca à disposição do Cruzeiro para clássico diante do Atlético: ‘Estou zerado’

Meia se recuperou de cirurgia no joelho e de incômodo na panturrilha

Liberado pelo departamento médico, o meio-campista Robinho se colocou à disposição do técnico Adilson Batista para o jogo do Cruzeiro diante do Atlético, neste sábado, às 19h, no Mineirão. Por meio de sua assessoria de imprensa, o jogador afirmou que está ‘zerado’ após se recuperar de cirurgia no joelho esquerdo e de um incômodo na panturrilha direita.

“Estou zerado. Não sinto mais dores no joelho. Foi um período difícil, mas muito bom de recuperação. Só tenho que agradecer ao médico do clube, Sérgio Campolina, que fez um trabalho espetacular. Estava com receio da cirurgia e o Doutor Sérgio me encorajou muito. Tenho que agradecer também aos fisioterapeutas que cuidaram de mim neste período”, disse.

Robinho está afastado dos gramados desde 5 de dezembro de 2019, quando o Cruzeiro foi derrotado por 2 a 0 para o Grêmio em jogo pelo Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, o jogador lesionou tanto o ligamento colateral medial do joelho esquerdo quanto o que estabiliza a patela. Ele passou por um procedimento cirúrgico para correção dos problemas em 11 de dezembro.

Embora tenha sido liberado para retornar aos trabalhos com o grupo em meados de fevereiro, Robinho viu seu retorno aos gramados adiado em função de um incômodo na panturrilha direita . Ele garantiu, no entanto, que também já se recuperou deste problema físico. Por fim, projetou ajuda para ‘recolocar o Cruzeiro entre as principais forças do Brasil’.

“Já estou integrado novamente com o restante do elenco. Fiquei apenas uns dias fora tratando de um incômodo na panturrilha, que segundo os profissionais do clube é algo bastante normal pelo meu tempo inativo. Estou muito motivado para fazer um excelente 2020 e ser peça importante nesse processo de reconstrução do Cruzeiro. Quero ajudar a recolocar o clube entre as principais forças do Brasil. Estou contando as horas para voltar a jogar”, projetou.

Apesar do desejo de Robinho, dificilmente Adilson Batista escalará o experiente meio-campista, de 32 anos, entre os titulares do Cruzeiro neste sábado. Internamente, o treinador alega que ainda não teve muitas oportunidades de testar o jogador nos coletivos realizados na Toca da Raposa II. Contudo, há uma chance de o jogador aparecer entre os relacionados para a partida.

Da redação:superesportes