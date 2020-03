Contra Cruzeiro, Atlético deve mandar jogo para mais de 50 mil torcedores após mais de três anos

Final da Copa do Brasil de 2016 foi a última vez em que marca foi ultrapassada

Desde 23 de novembro de 2016, o Atlético não manda um jogo para mais de 50 mil pessoas. Neste sábado, a história deve mudar. Se a expectativa para o clássico contra o Cruzeiro no Mineirão se confirmar, o público ultrapassará essa marca.

A última vez que mais de 50 mil torcedores acompanharam o Atlético como mandante foi na partida de ida da final da Copa do Brasil de 2016. Na ocasião, 50.586 pessoas viram de perto a derrota por 3 a 1 para o Grêmio, no Mineirão. O empate em Porto Alegre garantiria o título aos gaúchos uma semana depois.

Da final da Copa do Brasil para cá, o Atlético disputou 111 partidas como mandante. Dessas, 15 foram no Mineirão. As outras 96 foram no Independência, que não tem capacidade para 22.800 pessoas, de acordo com a Federação Mineira de Futebol (FMF).

Mineirão lotado

Para o clássico deste sábado, o Atlético divulgou que 45.660 ingressos já foram vendidos para a torcida alvinegra até o fim da manhã desta quinta-feira. O número não inclui os 6 mil bilhetes reservados para cruzeirenses. A carga total é de 60 mil.

A diretoria do Atlético estabeleceu preços promocionais para o clássico, com ingressos a partir de R$ 5. Houve ainda promoção para mulheres, em referência ao Dia Internacional da Mulher (8 de março). Para o jogo deste sábado, alguns fatores pesaram para aumentar procura de ingressos: o preço (a partir de R$ 5), o fato de ser um clássico e a possibilidade da reestreia do atacante Diego Tardelli . Outro atrativo será a presença de Jorge Sampaoli . O novo técnico do Atlético não comandará o time, mas acompanhará a partida do Mineirão Atlético e Cruzeiro se enfrentam a partir das 19h deste sábado. A partida vale pela oitava rodada da fase inicial do Campeonato Mineiro e pode ser decisiva para as pretensões alviengras na competição. Dos setores destinados à torcida do Atlético, cinco já estão esgotados: Roxo Superior (Portão A), Vermelho Inferior (Portão E) e Superior (Portões D e E) e Laranja Superior (Portão F) e Inferior (Portão F). A venda de ingressos para atleticanos continua, tanto pela internet, quanto em pontos físicos. Restam bilhetes para os setores Roxo Inferior (Portão A), Amarelo Superior (Portão C) e Amarelo Inferior (Portão C). Os preços variam de R$ 5 a R$ 80.

