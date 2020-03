Pedro Lourenço volta a marcar presença em vestiário do Cruzeiro e promete ‘bicho’ por vitória no clássico

Patrocinador também premiou jogadores por classificação na Copa do Brasil

Principal patrocinador do Cruzeiro, Pedro Lourenço, da rede Supermercados BH, voltou a marcar presença no vestiário do Cruzeiro. O empresário comemorou ao lado dos jogadores a classificação do clube à terceira fase da Copa do Brasil, conquistada na noite dessa quarta-feira com a vitória por 5 a 4 nos pênaltis sobre o Boa Esporte, em Varginha, no Sul de Minas. No tempo normal, houve empate por 1 a 1.

O Superesportes apurou que Pedrinho, como é conhecido o supermercadista, não só comemorou ao lado dos atletas. Assim como fez em outros jogos da temporada, ele ofereceu um ‘bicho’ ao grupo celeste pela classificação no torneio mata-mata e em caso de vitória sobre o Atlético, pelo Campeonato Mineiro. O clássico está marcado para o próximo sábado, às 19h, no Mineirão.

O Supermercados BH também é patrocinador do Atlético. Desde setembro de 2015, a rede estampa sua marca abaixo dos números, nas costas do uniforme.

No fim de janeiro, a reportagem noticiou que o empresário premiou jogadores após vitória do Cruzeiro sobre o Villa Nova , pelo Campeonato Mineiro. Naquela oportunidade, o time celeste bateu a equipe de Nova Lima por 1 a 0, e Pedro Lourenço também marcou presença no vestiário do Mineirão.

Pedro Lourenço

Torcedor do Cruzeiro e “mecenas” do clube desde a gestão do ex-presidente Gilvan de Pinho Tavares, Pedro Lourenço integrou o Conselho Gestor até 9 de janeiro. O grupo assumiu a administração do clube depois das renúncias do ex-presidente Wagner Pires de Sá e de seus vices, Hermínio Lemos e Ronaldo Granata.

Embora tenha deixado a administração alegando razões particulares, Pedro segue participando ativamente de uma série de decisões e auxiliando com aportes financeiros. Neste ano, ele já emprestou valores ao clube para aquisição do lateral-direito Orejuela, para pagamento de um ônibus e até para quitação de parte de uma das folhas salariais. Além disso, o empresário tem ajudado o clube com os salários do atacante Marcelo Moreno, principal contratação do clube para a temporada. No primeiro ano do retorno ao Cruzeiro, o boliviano tem vencimentos na casa dos R$ 200 mil. Pedro paga 50% do valor.

