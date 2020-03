Fundação Hilton Rocha recebe homenagem da Assembleia Legislativa pelos 41 anos de trajetória

Referência nacional em atendimento oftalmológico, a Fundação Hilton Rocha recebe, nesta noite, homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em comemoração aos 41 anos da instituição, celebrados nesta quinta-feira (5).

Localizada no bairro Mangabeiras, na Zona Sul de Belo Horizonte, a organização completa também 2 milhões de atendimentos realizados. Diariamente, são executadas cerca de 750 consultas e 40 cirurgias pelo Hospital de Olhos do grupo.

Diretora-geral da fundação, a oftalmologista Ariadna Muniz ressalta o legado deixado pelo fundador da instituição, o médico Hilton Rocha. “Prestamos um atendimento humano, com qualidade e o que há de mais moderno em tecnologia. É uma alegria imensa receber esta homenagem hoje”.

Criada pelo médico que empresta o nome à instituição, a Fundação Hilton Rocha estava prestes a encerrar as atividades quando, em 2005, a Sociedade Educativa do Brasil (Soebras) assumiu a gestão, tornando-se, então, mantenedora da entidade.

Diretor-presidente da Soebras, Ruy Muniz reforça a importância da unidade de saúde para o povo mineiro. “Possibilitamos a continuidade do trabalho de um dos cem mais importantes médicos da humanidade”, frisou.

Uma das responsáveis por perpetuar as atividades da fundação, a médica Raquel Muniz também participa do evento na Assembleia Legislativa como uma das homenageadas. “Estar aqui hoje revela toda a importância da fundação para Minas Gerais, para o país e para o mundo”.

Deputado que requereu a cerimônia, representando, nesta noite, o presidente da Casa Legislativa Agostinho Patrus, Charles Santos reforçou o trabalho conduzido pela fundação ao longo de quatro décadas. “Se destaca pelo trabalho bem prestado à sociedade mineira”, afirmou.

Quem também participa da cerimônia é o médico Christiano Barsante, um dos fundadores da Fundação Hilton Rocha, e que ainda hoje dá continuidade aos trabalhos executados. “Trata-se de uma conjugação muito importante que fizemos com a Soebras há 15 anos. Ainda hoje a Fundação permanece com os objetivos preservados. Fico muito feliz em ver que prosperamos e que estamos dando up importante, principalmente na formação dos novos profissionais”.

