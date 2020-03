Atlético volta à carga para contratar o atacante Róger Guedes

Presidente do clube se reuniu com empresário do jogador

O Atlético voltou à carga para tentar a contratação do atacante Róger Guedes, do Shandong Luneng, da China. O jovem de 23 anos é um dos grandes sonhos da diretoria alvinegra.

Presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara se reuniu com o empresário de Róger Guedes, Paulo Pitombeira. O encontro foi realizado na tarde desta quinta-feira, na sede do escritório de advocacia do mandatário alvinegro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Em busca do atacante, o Atlético conta com aporte de investidores. Conforme apurado pelo Superesportes, as tratativas ainda são incipientes. Os principais empecilhos para o retorno do atacante ao Atlético são o alto salário e a falta de liberação do Shandong Luneng.

Sonho antigo da diretoria atleticana, Róger Guedes vê com bons olhos a possibilidade de voltar ao Brasil. O futebol chinês está parado por conta da epidemia do novo coronavírus.

O atacante teve boa passagem pelo Atlético no primeiro semestre de 2018, quando foi emprestado pelo Palmeiras No clube alvinegro, marcou 13 gols em 28 jogos e conquistou admiração da torcida.

Da redação:superesportes