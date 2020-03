Zema anuncia nomeação de mil novos professores para as escolas de Minas

Mil professores aprovados em concurso público vão ser nomeados, nos próximos dias, para darem aulas nas escolas estaduais de Minas. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (5) pelo governador Romeu Zema (Novo). Todos os cargos são de Professor de Educação Básica (PEB).

“Os novos professores passaram em concurso público realizado em 2017, porém, não tinham sido nomeados ainda. Esses professores vão contribuir, e muito, para o desenvolvimento da educação em Minas Gerais”, destacou Zema.

O governador também afirmou que a meta da Secretaria de Estado de Educação (SEE) é aumentar a nota dos estudantes no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). “Para isso, começamos a reorganizar, no ano passado, toda a rede. As nomeações fazem parte desse processo”, afirmou.

A SEE já nomeou, desde o último ano, mais de 2,9 mil servidores para atuarem na rede estadual. Foram realizados três lotes de nomeações. O objetivo, segundo o governador, é chegar a 8 mil novos servidores até julho.

