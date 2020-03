Katy Perry anuncia que está grávida em novo clipe; veja

Gestação está no sexto mês e a cantora disse que seu bebê deve nascer durante o verão americano

Fim do mistério. A cantora Katy Perry está grávida do primeiro filho. Na madrugada desta quinta-feira, a diva lançou o clipe de Never Worn White e no final do vídeo, Katy aparece mostrando a barriguinha de grávida.

Durante uma live no Instagram, a cantora disse que ela e o noivo estão “muito felizes e animados”. A gestação está no sexto mês e o bebê deve nascer durante o verão americano.

“Eu sempre fui uma mãe, mãe dos KatyCats (como os fãs são chamados), mas agora vai ser algo bem mais sério”, disse.

Momento exato que Katy Perry confirma sua gravidez na live do Instagram! 🧡 pic.twitter.com/pgNgdBYZ16 — Portal Katy Perry (@portalkatyperry) March 5, 2020

Katy é noiva do ator Orlando Bloom desde fevereiro de 2019, mas os dois ainda não anunciaram o casamento, que também vem sendo bem esperado pelos fãs.

A novidade agitou as redes sociais e leveu os nomes da cantora e da música aos trend topics do Twitter.

Portal Uai