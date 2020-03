Número de casos confirmados de coronavírus no Brasil sobe para oito

O número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) no Brasil saltou para oito nesta quinta-feira (05). A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou o primeiro caso no estado. No Espírito Santo também houve a primeira confirmação da doença. Já em São Paulo, a soma de infectados subiu para seis.

Outro caso de confirmação em um primeiro exame em Brasília ainda depende de contraprova.

O Ministério da Saúde investiga 636 casos suspeitos e outros 378 foram descartados. Segundo a pasta, o Brasil tem dois casos de transmissão local. Trata-se de um familiar do primeiro paciente confirmado no país e uma outra pessoa que teve contato com esse familiar.

O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, disse que o Brasil ainda não tem “transmissão sustentada”. “O vírus não está produzindo doentes que não conseguimos identificar qual é a fonte”, disse Oliveira.

Só China, Itália e Coreia do Sul têm transmissão sustentada da doença, disse Oliveira.

De acordo com as definições da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil tem casos importados e de transmissão local do coronavírus.

Com a ocorrência de caso de transmissão local, o Brasil pode ser colocado na lista de monitoramento da OMS. Segundo a organização, o número de mortes pela doença, até o momento, passa das 3,2 mil e já foram confirmados mais de 95 mil casos de pacientes infectados pelo vírus.

Os estados com mais casos investigados são: São Paulo (182), Rio Grande do Sul (104), Minas Gerais (80) e Rio de Janeiro (79).

Confira o número de casos investigados em cada estado brasileiro:

Acre: 0

Amapá: 0

Amazonas: 5

Pará: 1

Rondônia: 1

Roraima: 0

Tocantins: 0

Alagoas: 6

Bahia: 23

Ceará: 16

Maranhão: 0

Paraíba: 4

Pernambuco: 8

Piauí: 1

Rio Grande do Norte: 4

Sergipe: 2

Espírito Santo: 4

Minas Gerais: 80

Rio de Janeiro: 79

São Paulo: 182

Distrito Federal: 20

Goiás: 4

Mato Grosso do Sul: 11

Mato Grosso: 6

Paraná: 20

Santa Catarina: 54

Rio Grande do Sul: 104