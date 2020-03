Reservatório de Três Marias aumenta e Cemig amplia abertura de comportas

As fortes chuvas e o alto nível dos reservatórios fizeram com que a Cemig abrisse ainda mais, nessa quarta-feira (4), as comportas da Usina Hidrelétrica de Três Marias, na região Central do Estado, para evitar transbordamentos nas regiões banhadas pelo rio São Francisco.

Na última sexta-feira (28), após quase oito anos, as comportas da hidrelétrica já haviam sido abertas devido às fortes chuvas do período de Carnaval. O vertimento máximo foi de 840 m³/s, o que somado à vazão que passa pelas máquinas de geração, totalizava cerca de 1.500 m³/s. Agora, vertimento foi ampliado para quase o dobro, com 1.400 m³/s, totalizando uma defluência de 2050 m³/s.

O cenário de afluências elevadas, segundo a Cemig, permanece até o dia 10 de março, com previsões de afluências superiores à 3000 m³/s. “Informamos que estamos monitorando constantemente as afluências e vazões incrementais para Pirapora e, se necessário, novas comunicações serão realizadas para atualizar sobre a operação do reservatório”, informou o órgão.

O Tempo