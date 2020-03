Empresa de treinamentos oferece mentoria online para mulheres empreendedoras

Quer ganhar 2 meses de Mentoria Empreendedora?

O mês de março chegou e com ele uma data muito importante: O Dia Internacional da Mulher! Celebrando esta data, A Escola do Vendedor (@aescoladovendedor), lançou em seu perfil do instagram na manhã desta quinta-feira (05), uma promoção válida para mulheres empreendedoras de todo o Brasil que gostariam de ganhar uma Mentoria Empreendedora de dois meses com Bruno Barbosa.

Para participar e concorrer ao prêmio é muito fácil, basta seguir as instruções deixadas no post do perfil da empresa de treinamentos e mentoria.

SOBRE A ESCOLA DO VENDEDOR

A Escola do Vendedor é uma empresa que nasceu com o propósito de oferecer conforto e tranquilidade para empreendedores que querem vender mais através de uma equipe bem treinada e capacitada.

Uma empresa jovem com garra e determinação para empreender e oferecer soluções personalizadas e compatíveis com a realidade do mercado. Ao mesmo tempo que somos uma empresa madura na elaboração de conteúdos e treinamentos focados em vendas, tendo como base o planejamento estratégico corporativo.

A inovação faz parte do nosso dia a dia, no sentido de estarmos atualizados com o que há de mais moderno no mercado sem perdermos a empatia e a sensibilidade para focar sempre na dor dos nossos clientes. Atuando em todos os processos como um amigo genuíno da empresa e do empreendedor.

SOBRE BRUNO BARBOSA

Empreendedor, analista de marketing com especialização na Ohio University em Athens-OH – EUA, professor e especialista em oratória formado pelo Valencia College em Orlando-FL – EUA.

Trabalhou para o governo da Flórida nos EUA e outros trabalhos voluntários. Foi membro do Santa Helena Valley (Ecossistema de Startups) em Sete Lagoas – MG, atuando como mentor, palestrante, ajudando a desenvolver eventos e apoiando nas estratégias do ecossistema.

Também participou como organizador e mentor do programa Startup Weekend da Techstar Brasil e do Google. Fundador da “A Escola do Vendedor”, empresa focada em treinamentos corporativos, visando o desenvolvimento profissional do indivíduo e das empresas como um todo.

Bruno ministrou o evento Linkedinner, com parceria da ANC Comunicação, Eventos e Negócios