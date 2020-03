Aniversário de Diamantina terá shows gratuitos na Casa de Juscelino

Na sexta (6), as atrações começam às 18h, com os shows do Grupo Ateliê do Choro, Gabriel Goulart e Marina Gomes. Já no sábado (7), às 16h, tem apresentação da JK Jazz Band. Os espetáculos são gratuitos.

Amanhã (6), Diamantina completa 307 anos de história e cultura. Dentre as comemorações previstas estão dois dias de evento na Casa de Juscelino – que há 35 anos preserva a história de JK.

O músico e compositor, Gabriel Goulart, filho de diamantinense e que mantém uma relação especial com a cidade, comanda a roda de samba da sexta-feira, “A estreia do Capim Seco, meu primeiro trabalho como sambista, aconteceu em Diamantina e foi um momento muito marcante na minha carreira. Hoje, moro e sou professor de música nessa cidade, que exala cultura”, comenta Gabriel.

Para compor o time, nomes importantes do samba do estado sobem ao palco, como Marina Gomes, Anderson Augusto, Rafael Leite e Rodrigo Martins. As cantoras diamantinenses, Heloísa Almeida, Anna Beatriz, Jiseli Gaspar, também se juntam ao grupo.

No sábado, é a vez do jazz entrar em ação, com a JK Jazz Band, formada por grandes instrumentistas locais e convidados, apresenta clássicos da música nacional e internacional.