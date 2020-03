Casas de câmbio de Belo Horizonte já negociam dólar a quase R$ 5

Em alta pela 12ª vez seguida e cotado a R$ 4,63, o dólar americano já é negociado nas casas de câmbio de Belo Horizonte por até R$ 4,95. Pesquisa da reportagem na tarde desta quinta-feira (5) em cinco empresas da capital mineira constatou que valor mais baixo encontrado na comercialização da moeda é de R$ 4,85.

Os valores encontrados tratam a venda do dólar já com o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Quem deseja comprar a moeda americana pode encontrar preços com até R$ 0,09 de diferença.

Confira:

Belvitur: R$ 4,95

Picchioni câmbio: R$ 4,94

Western Union: R$ 4,92

Câmbio Hoje (antiga Fox Câmbio): R$ 4,87

Nascente Turismo: R$ 4,85