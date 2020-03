Polícia Civil deflagra operação de combate à violência contra a mulher em todo o Estado

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, nesta quinta-feira (5/3), a operação “Marias II”. A ação acontece em todas as Regiões Integradas de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Nesta manhã, a PCMG saiu em busca dos envolvidos em violências contra a mulher. Entre os procurados estão suspeitos de ameaças, tentativas de feminicídio, lesão corporal, descumprimentos de medidas protetivas, estupro, importunação, entre outros.

Essa é a segunda fase da operação. Em novembro do ano passado, a primeira etapa foi realizada em 108 municípios com saldo de 83 prisões. “Marias” faz referência à Maria da Penha Maia Fernandes, vítima emblemática de violência doméstica, referencial na luta em defesa dos direitos das mulheres e cuja identidade inspirou a nomenclatura da lei “Maria da Penha”, ferramenta fundamental no combate à violência doméstica de familiar.

Fonte: Polícia Civil