Sem Cazares e Tardelli, interino esboça escalação do Atlético para enfrentar Cruzeiro

Time titular também não teve Fábio Santos, que fez atividades na academia

O auxiliar e técnico interino James Freitas esboçou a escalação titular do Atlético para o clássico deste sábado contra o Cruzeiro. Na atividade da tarde desta quarta-feira, o comandante mandou ao campo principal da Cidade do Galo uma formação sem o meia Cazares e o atacante Diego Tardelli.

Em relação à equipe escalada no empate do último domingo por 1 a 1 com o Boa Esporte, James promoveu uma mudança na lateral esquerda. Titular em Varginha, Fábio Santos não foi a campo nesta quarta e fez apenas trabalhos de recuperação física na academia, mas não preocupa para o clássico. O titular na atividade foi Guilherme Arana.

Treinaram na equipe principal, que não tinha goleiro: Guga, Igor Rabello, Gabriel e Guilherme Arana; Jair e Allan; Hyoran, Nathan e Otero; Ricardo Oliveira. No gol, Victor seguirá titular do Atlético no clássico.

Recuperado de uma ruptura do tendão do músculo adutor da coxa esquerda, Cazares treinou no time reserva e pode ser relacionado para o jogo. O meia, que ainda não estreou na temporada, trabalhou sem restrições e deve ser opção no banco neste sábado. Diego Tardelli também trabalhou normalmente com os companheiros e foi escalado como armador central do time reserva durante a atividade. O ídolo alvinegro pode ser relacionado pela primeira vez nesta temporada, mas não deve ser titular.

Já Rafael, apresentado como reforço alvinegro minutos antes do treinamento, não foi a campo. O goleiro passou por testes físicos e fez atividades na academia da Cidade do Galo. O treino O trabalho desta quarta-feira foi dividido em quatro partes. Na primeira, os jogadores participaram de um trabalho de movimentação e balanço defensivo sem a bola. Na segunda, James Freitas comandou atividades de bola parada defensiva, com cobranças de falta e escanteio.

Na terceira, os jogadores participaram de um trabalho de dez atletas de linha contra dez, em campo reduzido. Nesse momento da atividade, um terceiro grupo de jogadores fez outro trabalho com bola em campo reduzido. Na última parte do treino, os atletas continuaram em enfrentamentos entre duas equipes de dez jogadores de linha. Desta vez, o espaço do campo utilizado era maior. James Freitas será o responsável por comandar o Atlético no clássico deste sábado contra o Cruzeiro. Os times se enfrentam a partir das 19h, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. Novo técnico do Atlético, Jorge Sampaoli acompanhará a partida das tribunas do estádio. O argentino iniciará os trabalhos na Cidade do Galo na próxima semana.

Da redação:superesportes