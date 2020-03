Com vaga na terceira fase, Cruzeiro garante mais R$ 1,5 milhão na Copa do Brasil

Clube celeste avançou com vitória nos pênaltis sobre o Boa Esporte

aumentou sua receita na Copa do Brasil ao se classificar à terceira fase, com a vitória sobre o Boa Esporte por 5 a 4 , nos pênaltis, nesta quarta-feira, em Varginha, no Sul de Minas Gerais. No tempo normal, a partida acabou empatada em 1 a 1.