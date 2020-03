Entrar no G4 ou se distanciar dos rivais: clássico é fundamental para pretensões do Atlético no Mineiro

Se perder, Galo pode encerrar rodada até cinco pontos atrás do G4

O clássico deste sábado, contra o Cruzeiro, às 19h, no Mineirão, é fundamental para a sequência do Atlético no Campeonato Mineiro. O alvinegro pode encerrar a rodada na vice-liderança ou até mesmo na 7ª posição, com cinco pontos atrás do primeiro time no G4 da competição. A rodada é crucial para que o Galo não fique com a ‘corda no pescoço’ na briga por uma vaga na semifinal do Estadual.

A conta é simples para o Atlético. O time precisa vencer o Cruzeiro. Com um triunfo no clássico, o Galo entraria no G4, independentemente de outros resultados. Caso o alvinegro consiga o resultado positivo e os rivais Caldense e Tombense não vençam seus compromissos, o time, que será comandado pelo auxiliar James Freitas, chegaria à vice-liderança.

Em caso de empate, o Atlético ficaria, no máximo, na 5ª posição (sua colocação atual). Porém, se a URT vencer o Uberlândia, fora de casa, no domingo, o Galo descerá para o sexto lugar.

Já uma derrota no clássico pode complicar o cenário do Atlético no Estadual. Caso o Cruzeiro vença o duelo de sábado, o Galo pode terminar a rodada na sétima posição e com cinco pontos a menos que o arquirrival celeste e outras duas equipes: Caldense e Tombense. Para o experiente goleiro Victor, a situação dos arquirrivais mineiros na tabela – um terminará a oitava rodada do Estadual fora do G4 -, tornará o clássico mais atraente. “Ele ganha um ingrediente a mais de importância. A gente sabe o quanto o clássico é importante para a sequência da temporada. Vencer um clássico num momento de crise pode representar uma virada de confiança. Vamos trabalhar para resgatar nossa confiança com a força do torcedor, o carinho da torcida. É o que a gente precisa para apagar esse início de ano que a gente teve”, disse. Depois do clássico, o Atlético terá mais três compromissos pelo Estadual: Villa Nova, em Nova Lima; América, no Independência (como visitante) e Patrocinense, em casa. Veja abaixo os cenários para o fim da oitava rodada no Galo: Para terminar a rodada na vice-liderança – Precisa vencer o clássico – Precisa torcer pelo empate da Caldense e derrota do Tombense. Caso o Tombense empate, o Atlético precisará vencer o clássico por dois gols de diferença Para terminar a rodada na terceira posição – Precisa vencer o clássico – Precisa torcer pelo empate da Caldense ou pela derrota do Tombense. Apenas um dos resultados, combinado com a vitória no Mineirão, leva o Galo à terceira posição. Caso o Tombense empate, o Atlético precisará vencer o clássico por dois gols de diferença Para terminar a rodada na quarta posição – Precisa vencer o clássico – Caldense e Tombense vencerem seus jogos Para terminar a rodada na quinta posição – Empatar o clássico e torcer para a URT não vencer o seu jogo; Ou – Perder o clássico, desde que a URT não vença e o Patrocinense não triunfe por seis gols de diferença Para terminar a rodada na sétima posição – Tem que perder o clássico – URT precisa vencer, e Patrocinense precisa vencer por seis gols de diferença 8ª rodada do Estadual Sábado 16h – Tupynambás x Patrocinense 19h – Atlético x Cruzeiro Domingo 10h – Uberlândia x URT 10h30 – Caldense x Coimbra 16h – América x Boa 16h – Villa Nova x Tombense

